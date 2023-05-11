الصين تعلق على بيان وزير الخارجية الأمريكي بخصوص تايوان

اعتبرت الصين أن لدى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن "النية" لدعم "استقلال تايوان" بعد حثه على دعوة تايبيه للمشاركة في اجتماع منظمة الصحة العالمية.

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وقال متحدث الخارجية الصينية وانغ ونبين، في إفادة صحفية، أمس الأربعاء، إن "البيان الأمريكي ضال ومضلل"، وذلك ردا على تصريحات بلينكن بشأن تايوان التي تعتبرها الصين جزيرة انفصالية تابعة لها.

وأكد وانغ أنه "لا يوجد سوى صين واحدة في العالم وتايوان جزء لا يتجزأ من أراضي الصين. يجب التعامل مع مشاركة منطقة تايوان في أنشطة المنظمات الدولية، بما في ذلك منظمة الصحة العالمية، وفقًا لمبدأ الصين الواحدة".

وأضاف وانغ أن "البيان الأمريكي.. يهدف إلى التواطؤ ودعم الأعمال الانفصالية من أجل استقلال تايوان".

وتابع أن "مسألة تايوان هي في صميم المصالح الجوهرية للصين. إنها الخط الأحمر رقم واحد الذي يجب عدم تجاوزه بين الصين والولايات المتحدة "، وحث واشنطن على الالتزام بمبدأ صين واحدة.

كما حذر من "أي محاولة للعب بورقة تايوان واستخدام تايوان لاحتواء الصين سيرفضها المجتمع الدولي ولن تنجح".

ويوم الثلاثاء، حث بلينكن منظمة الصحة العالمية على دعوة تايوان بصفة مراقب للاجتماع السنوي لجمعية الصحة العالمية، في جنيف.

وقال في بيان، إن جمعية الصحة العالمية وهي أعلى جهاز لاتخاذ القرار في منظمة الصحة العالمية، ستعقد اجتماعها السنوي في الفترة بين 21 و 30 مايو الجاري لبحث أولويات الصحة العامة العالمية.

وأضاف: "نشجع بقوة منظمة الصحة العالمية على دعوة تايوان للمشاركة بصفة مراقب في اجتماع جمعية الصحة العالمية لهذا العام، حتى تتمكن من تقديم خبراتها خلال المناقشات".

وحضرت تايوان جمعية الصحة العالمية كمراقب من عام 2009 وحتى عام 2016 عندما تحسنت العلاقات بين تايبه وبكين.

وبدأت بكين منع تايبيه من حضور اجتماعات جمعية الصحة العالمية كعضو مراقب منذ انتخاب رئيسة تايوان تساي إينغ - وين في 2016، والتي رفضت اعتبار الجزيرة جزءا من "الصين الواحدة".

المصدر: الأناضول