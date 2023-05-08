"يجب احترام خطوطنا الحمراء".. بكين تدعو واشنطن لإعادة النظر في استراتيجيتها تجاه الصين

أكد وزير الخارجية الصيني تشين قانغ ضرورة أن تقوم السلطات الأمريكية بمراجعة "عميقة" لسياستها تجاه الصين وأن تتعامل مع قضية تايوان بـ"شكل صحيح".

ونقل موقع الخارجية الصينية عن تشين قوله خلال اجتماعه مع السفير الأمريكي في بكين نيكولاس بيرنز اليوم الاثنين،: "آمل أن يعيد الجانب الأمريكي التفكير بعمق (في استراتيجيته تجاه بكين) وأن يقترب أكثر من التعاون مع الصين، ويساعد العلاقات الصينية الأمريكية في الخروج من الوضع الصعب والعودة إلى طبيعتها".

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وأشار تشين إلى أنه في نوفمبر من العام الماضي، خلال اجتماع بين الرئيس الصيني شي جين بينغ ونظيره الأمريكي جو بايدن في جزيرة بالي الإندونيسية، توصل الطرفان إلى "توافق مهم".

وتابع: "مع ذلك، أطلقت الولايات المتحدة في وقت لاحق عددا من التصريحات الخاطئة واتخذت إجراءات غير صحيحة، دمرت المنحى الإيجابي الناشئ في العلاقات الصينية الأمريكية، والذي لم يكن من السهل إيجاده".

وأوضح تشين، أنه بهذه الخطوات أعاقت واشنطن تعزيز حوارها السياسي مع بكين، وأصبحت العلاقات بين الصين والولايات المتحدة "أكثر برودة مجددا".

وأشار الوزير إلى أن المهمة الأساسية هي "تحقيق الاستقرار في العلاقات الصينية الأمريكية، وتجنب التدهور ومنع وقوع حوادث بين الصين والولايات المتحدة".

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وقال: "يجب احترام الخط الأحمر للصين والتوقف عن تقويض سيادة الصين وأمنها ومصالحها التنموية. وعلى وجه الخصوص، يجب معالجة قضية تايوان بشكل صحيح، والكف عن تغريغ مبدأ الصين الواحدة من جوهره، ودعم "استقلال تايوان".

واعتبر الوزير الصيني أنه في ظل الوضع الراهن، من الضروري الامتناع عن الأعمال التي قد تؤدي إلى زيادة الاحتكاك بين البلدين، مؤكدا أن الصين "ستلتزم بشدة بمبادئ الرئيس شي جين بينغ وستبني العلاقات الصينية الأمريكية على أساس الاحترام المتبادل والتعايش السلمي والتعاون متبادل المنفعة".

المصدر: "تاس"