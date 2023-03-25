وزير الخارجية الصيني يوضح موقف بلاده من التعاون المتبادل مع الولايات المتحدة

أفاد وزير الخارجية الصيني، تشين قانغ، بأن بكين ملتزمة بالتعاون مع الولايات المتحدة، لتحقيق المنفعة المتبادلة بين البلدين.

وأوضح قانغ، خلال اجتماع مع رجال الأعمال الأمريكيين في بكين اليوم السبت، أن بلاده تدعو دائما إلى الاحترام المتبادل والتعايش السلمي، والتعاون بين الصين والولايات المتحدة، بما يحقق المنفعة المتبادلة بين الجانبين، مؤكدا أن موقف الصين لم يتغير.

وأضاف قانغ، أن العلاقات الصينية الأمريكية، تعتبر واحدة من أهم العلاقات الاستراتيجية حول العالم، مشيرا إلى أن تحسن العلاقات بين بكين وواشنطن، سيعود بالنفع على العالم بأسره، وإلا فإن العالم بأسره سيعاني.

المصدر: نوفوستي