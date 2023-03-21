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وزير الخارجية الصيني: علاقات بكين وموسكو لا تمثل تهديدا لدول أخرى

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وزير الخارجية الصيني: علاقات بكين وموسكو لا تمثل تهديدا لدول أخرى
Sputnik Russian Foreign Ministry
وزير الخارجية الصيني تشين قانغ
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أعلن وزير الخارجية الصيني تشين قانغ أن العلاقات بين بكين وموسكو لا تمثل أي تهديد لأي دولة ثالثة.

وقال تشين قانغ في حديث لقناة "روسيا 1"، في ختام المباحثات بين الرئيسين الروسي فلاديمير بوتين والصيني شي جين بينغ في موسكو، اليوم الثلاثاء: "ننظر إلى علاقاتنا الثنائية بمثابة القوة التي ستجلب السلام والاستقرار العالمي".

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وتابع قائلا إن "علاقاتنا لا تمثل تهديدا على أي دولة ثالثة، ولا تهدد أحدا بالمجابهة".

وشدد على أن الشراكة بين بكين وموسكو مبنية على المصالح المشتركة، موضحا: "نحن جيران، وفي علاقاتنا نسترشد بالمصالح الأساسية لدولتينا"، ومضيفا أن روسيا والصين تمثلان "قوى الخير".

ويأتي ذلك على خلفية زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى موسكو، التي بحث خلالها مع نظيره الروسي فلاديمير بوتين ملفات التعاون الثنائي والقضايا الدولية.

المصدر: تاس

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