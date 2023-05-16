4 قتلى في هجوم مسلح يستهدف موكبا أمريكيا في نيجيريا

أسفر هجوم مسلح استهدف موكبا أمريكيا في جنوب شرق نيجيريا يوم الثلاثاء، عن سقوط 4 قتلى ليس بينهم أي أمريكي، وفق ما ذكرت الشرطة المحلية ومسؤول في البيت الأبيض.

وأوضح المتحدث باسم الشرطة المحلية إيكينغا توتشوكوو أن "الموكب لم يضم أي مواطن أمريكي".

وأشار إلى أن المسلحين "قتلوا عنصرين في قوة الشرطة المتنقلة واثنين من أفراد القنصلية"، قبل أن يحرقوا سيارتهم.

من جهته، أكد المتحدث باسم مجلس الأمن القومي الأمريكي جون كيربي أن موكبا أمريكيا في نيجيريا تعرض لهجوم لم يسفر عن إصابة أي مواطن أمريكي.

المصدر: "فرانس برس"