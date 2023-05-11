"ليدي آر" تتسبب بقلق بالغ لواشنطن بعد زيارتها الميناء العسكري في جنوب إفريقيا

أكد نائب متحدث الخارجية الأمريكية فيدانت باتل، قلق واشنطن البالغ إزاء دخول السفينة "ليدي آر" وزيارتها ميناء عسكريا لدولة جنوب إفريقيا، ومزاعم تورطها في نقل أسلحة إلى روسيا.

وأعلن باتل ذلك، اليوم الخميس، خلال مؤتمر صحفي أشار فيه إلى أن "الولايات المتحدة تشعر بقلق عميق إزاء دخول سفينة شحن روسية خاضعة للعقوبات إلى ميناء عسكري بجنوب إفريقيا في ديسمبر العام الماضي".

وأضاف: "لقد عبّرنا عن مخاوفنا بشكل مباشر لعدد من مُمثلي السلطات في جنوب إفريقيا".

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وأردف في الوقت نفسه، أن واشنطن "لا تزال ملتزمة بتطوير أجندة إيجابية للعلاقات الثنائية مع جنوب إفريقيا".

وفي ردّه على سؤال عمّا إذا كان قد تم التخطيط لاتخاذ أي إجراء ضد جنوب إفريقيا في ضوء الوضع الحالي قال إنه "لا يرغب في التكهن بأي خطوات إضافية" من جانب الولايات المتحدة.

وفي وقت سابق من اليوم، ندّدت جنوب إفريقيا بالتصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي في بريتوريا واتّهم البلاد بتزويد روسيا بالأسلحة بشكل سرّي رغم اتّخاذها موقفا محايدا علنا من النزاع الأوكراني.

وقال فنسنت ماغوينيا، الناطق باسم رئيس البلاد سيريل رامافوزا في بيان اليوم الخميس إن "تصريحات السفير الأمريكي تقوّض روح التعاون والشراكة" بين البلدين، مضيفا أن "تبني (السفير) موقفا علنيا يأتي بنتائج عكسية" يعد أمرا "مخيّبا للآمال".

المصدر: تاس