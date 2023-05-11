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جنوب إفريقيا: اتهامات واشنطن لنا بتزويد روسيا بالأسلحة "مخيّبة للآمال"

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جنوب إفريقيا: اتهامات واشنطن لنا بتزويد روسيا بالأسلحة
Globallookpress
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ندّدت جنوب إفريقيا بالتصريحات التي أدلى بها السفير الأمريكي في بريتوريا واتّهم البلاد بتزويد روسيا بالأسلحة بشكل سرّي رغم اتّخاذها موقفا محايدا علنا من النزاع الأوكراني.

وقال فنسنت ماغوينيا، الناطق باسم رئيس البلاد سيريل رامافوزا في بيان اليوم الخميس إن "تصريحات السفير الأمريكي تقوّض روح التعاون والشراكة" بين البلدين، مضيفا أن "تبني (السفير) موقفا علنيا يأتي بنتائج عكسية" يعد أمرا "مخيّبا للآمال".

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سفير جنوب إفريقيا لدى أوتاوا
سفير جنوب إفريقيا لدى أوتاوا "مصدوم" من موقف كندا بشأن أوكرانيا

وفي نهاية أبريل الماضي دعا سفير جنوب إفريقيا لدى أوتاوا، رياز شيك، السلطات الكندية للمساعدة في وقف المواجهة العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف أوتاوا من الأزمة الأوكرانية "صادم".

وأشار في حديث لصحيفة "Toronto Sun" إلى خيبة أمله من أن كندا لم تدعم فكرة إجراء مفاوضات سلمية حول أوكرانيا.

وأوضح: "يمكنكم أن تتخيلوا كم هو صادم بالنسبة لنا أنه لا يمكننا إجراء حوار مع كندا بشأن أوكرانيا"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي "لديه كل الآليات لوقف هذه الحرب، لكنه لا يريد ذلك".

المصدر: أ ف ب

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