دعا سفير جنوب إفريقيا لدى أوتاوا، رياز شيك، السلطات الكندية للمساعدة في وقف المواجهة العسكرية في أوكرانيا، مشيرا إلى أن موقف أوتاوا من الأزمة الأوكرانية "صادم".

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وعبر شيك في حديث لصحيفة "Toronto Sun" عن خيبة أمله من أن كندا لم تدعم فكرة إجراء مفاوضات سلمية حول أوكرانيا.

وأوضح: "يمكنكم أن تتخيلوا كم هو صادم بالنسبة لنا أنه لا يمكننا إجراء حوار مع كندا بشأن أوكرانيا"، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي "لديه كل الآليات لوقف هذه الحرب، لكنه لا يريد عمله".

وأدان الدبلوماسي النزاع الأوكراني، مشددا على أن تسويته بالوسائل العسكرية أمر مستحيل. وتابع: "إذا طرحت نتيجة المفاوضات كشرط رئيسي لإجراء هذه المفاوضات فلن تكون لديك أي مفاوضات".

وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، سابقا، بأن روسيا لا تسعى لتصعيد النزاع الأوكراني بل تريد إيقافه، لكن الدول الغربية تتحدث باستمرار عن ضرورة مواصلة الأعمال القتالية وتزيد إمدادات الأسلحة إلى أوكرانيا وتقوم بتدريب العسكريين الأوكرانيين في أراضيها.

المصدر: نوفوستي