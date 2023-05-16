استعدادا للاحتفال بيوم "توحيد القدس".. الشرطة الإسرائيلية تنشر 2300 عسكري في مدينة القدس

تعتزم الشرطة الإسرائيلية نشر قرابة 3200 شرطي في عموم مدينة القدس، بهدف تأمين مسيرة الأعلام التي ستنطلق يوم الخميس، بدعوى الحفاظ على النظام العام وسلامة الناس وممتلكاتهم.

ووفقا للشرطة الإسرائيلية، فبالرغم من أن المسيرة لن تمر من باحات المسجد الأقصى، إلا أنه سيتم تأمين المدينة خوفا من اندلاع مواجهات بين اليهود المشاركين في المسيرة، والفلسطينيين الذين سيعترضونها حاملين الأعلام الفلسطينية.

وقالت الشرطة إن طواقمها ستعمل على منع تجاوز المسيرة لشارع صلاح الدين مقابل باب العامود، في حال خرج المقدسيون بمسيرة أعلام مضادة.

ووفقا للإعلام الإسرائيلي، تنطلق المسيرة يوم الخميس احتفالا بـ "يوم توحيد القس" بناء على قرار الكنيست الإسرائيلي عقب نتائج حرب عام 1967.

وأشارت بعض التقارير إلى قيام الجيش الإسرائيلي بنشر منظومة القبة الحديدية في مدينة القدس، استعدادا لاحتمال إطلاق صواريخ على المدينة خلال مسيرة الأعلام.

ومن جانبه حذّر القيادي في حركة حماس أسامة حمدان، إسرائيل من تخطي الخطوط الحمراء في مسيرة الأعلام في القدس.

وأضاف أن "إنهاء المواجهة قبل مسيرة الأعلام في القدس لا تعني عدم إمكانية استئنافها حال تخطت إسرائيل الخطوط الحمراء.

المصدر: i24news.tv