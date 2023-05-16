فرنسا.. الاعتداء بالضرب على قريب زوجة الرئيس الفرنسي

تعرض قريب زوجة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، للاعتداء عقب خطاب الرئيس أمس الاثنين، الذي أعلن فيه أن باريس ستمد كييف بشحنات جديدة من الأسلحة.

ووفقا لصحيفة Courrier picard، تعرض قريب ماكرون، جان بابتيست ترونييه، للضرب بالقرب من متجر حلويات عائلة ترونييه في مدينة أميان قرب العاصمة باريس، الساعة 20:00 بالتوقيت المحلي.

ونقلت الصحفية عن جان ألكسندر قوله، إنه تم الاعتداء عليه وعلى والده من قبل 10 أشخاص يشاركون في المظاهرات بانتظام، وإنه تعرض للكم والركل.

وتعرض لجروح في رأسه ووجهه وركبته وإصبعه.

وأوضح جان، أنه منذ بدء الاحتجاجات على إصلاح نظام التقاعد، والخوف يساوره من أن يتعرض له المحتجون، مشيرا إلى أن المحاولات المتكررة لمجموعات الاقتراب من متجر الحلويات الذي كان تحت حماية فرق الشرطة.

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وأَضاف: "ليتركونا وشأننا، فلا علاقة للحلويات بالسياسة، ونحن لا علاقة لنا بالسياسة الاقتصادية والاجتماعية التي يتم اتباعها في البلاد، ماكرون لا يشارك في أعمالنا بأي شكل من الأشكال، ولا أفهم كل هؤلاء الناس الذين يحاولون إيذاءنا، حتى أن البعض يدعون لمقاطعة متاجرنا ومنتجاتنا، ويخلطون الأمور ببعضها".

وأشارت الصحيفة إلى أن جان بابتيست ترونييه تقدم بشكوى للشرطة في الليلة التالية للهجوم، وتم اعتقال 8 أشخاص بفضل كاميرات المراقبة.

ووقع هذا الحادث عقب إلقاء الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أمس الاثنين، خطابا قال فيه إن باريس ستمد كييف بشحنات جديدة من الذخائر والصواريخ، كما تحدث عن مخطط خفض الضرائب بمقدار ملياري يورو.

المصدر: نوفوستي