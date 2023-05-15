نفيا للشائعات حول وضعه الصحي.. لوكاشينكو يصل لمقر القيادة المركزية للقوات الجوية

وصل رئيس بيلاروس، ألكسندر لوكاشينكو، إلى مقر القيادة المركزية للقوات الجوية، واستمع إلى تقرير حول تنظيم وتنفيذ كافة المهام، نافيا بذلك شائعات التقارير حول وضعه الصحي.

وذكرت وكالة "بيلتا" إن "الرئيس ألكسندر لوكاشينكو، يزور اليوم مركز القيادة المركزية للقوات الجوية والدفاع الجوي".

وانتشرت في وقت سابق، شائعات في عدد من وسائل الإعلام حول الحالة الصحية للرئيس البيلاروسي.

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وكانت آخر مرة ظهر فيها ألكسندر لوكاشينكو علنا في 9 مايو، حضر في البداية، احتفالات عيد النصر في موسكو، وفي الوقت نفسه، لم يرافق الرئيس البيلاروسي قادة الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، عندما ساروا من الكرملين إلى حديقة ألكسندر.

كما دعا المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على التقارير حول الوضع الصحي للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى الاستناد على المعلومات الرسمية التي تصدر عن مينسك.

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المصدر: تاس