الكرملين يعلق على الوضع الصحي للرئيس البيلاروسي لوكاشينكو

دعا المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، تعليقا على التقارير حول الوضع الصحي للرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، إلى الاستناد على المعلومات الرسمية التي تصدر عن مينسك.

وأكد بيسكوف في تصريح صحفي اليوم الاثنين، أن مينسك لم تبلغ عن أي مشاكل تخص الوضع الصحي للرئيس لوكاشينكو.

وقال بيسكوف "يجب الاعتماد على التقارير الرسمية. لم تصدر مثل هذه الرسائل الرسمية من مينسك".

وكانت آخر مرة ظهر فيها ألكسندر لوكاشينكو علنا في 9 مايو، حضر في البداية، احتفالات عيد النصر في موسكو، وفي الوقت نفسه، لم يرافق الرئيس البيلاروسي قادة الدول الأعضاء في رابطة الدول المستقلة، عندما ساروا من الكرملين إلى حديقة ألكسندر.

وفي 14 مايو، غاب لوكاشينكو عن الأحداث الاحتفالية في إطار يوم رموز الدولة في بيلاروس.

وفي وقت سابق تحدثت صحيفة "ناشا نيفا" البيلاروسية، أن لوكاشينكو يعاني من عدوى فيروسية.

وفي وقت لاحق أكد النائب الأول لرئيس لجنة دوما لشؤون رابطة الدول المستقلة، كونستانتين زاتولين، المعلومات المتعلقة بمرض رئيس بيلاروس، لكنه أشار إلى أن "هذا لا يتعلق بكوفيد".

كما أكد أنه "لا يوجد شيء غير طبيعي" في مرض ألكسندر لوكاشينكو.

المصدر: وكالات