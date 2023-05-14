بيسكوف: كييف ترعى وتنظم عمليات قتل المواطنين الروس

قال المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف إن روسيا متأكدة من تورط أوكرانيا في الهجمات على الروس، "فهي لا ترعى عمليات القتل فحسب، بل تنظمها وتدعو لها".

وصرح المتحدث باسم الكرملين لوسيلة إعلامية روسية رسمية، تعليقا على تصريح رئيس مديرية المخابرات الرئيسية في وزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف حول استعداد كييف لـ "قتل الروس في جميع أنحاء العالم": "من الواضح أن نظام كييف يقف وراء عمليات القتل، ولا يرعى عمليات القتل هذه فحسب، بل هو المنظم والملهم والمنفذ".

وأشار بيسكوف إلى أن أوكرانيا أصبحت بالفعل دولة راعية للإرهاب.

وبحسب بيسكوف، فإن هذه الكلمات "غير مسبوقة في جوهرها" ويجب إدانتها، بما في ذلك في الغرب يتوجب إدانة مثل هذه التصريحات.

وتابع بيسكوف أن مثل هذه التصريحات تؤكد مرة أخرى صواب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في قراره بشن عملية عسكرية خاصة. وأضاف "وبالطبع فان خدماتنا الخاصة تعرف ماذا تفعل بعد مثل هذه التصريحات".

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وقال رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية كيريل بودانوف، سابقا، في حديث لـ "Yahoo News"، إنهم "قتلوا وسيستمرون في قتل الروس في جميع أنحاء العالم حتى النصر الكامل لأوكرانيا". هكذا أجاب بودانوف على سؤال الموقع بشأن التورط المحتمل للجانب الأوكراني في مقتل عالمة السياسة الروسية داريا دوغينا.

المصدر: تاس