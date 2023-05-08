رئيس استخبارات كييف يتوعد بقتل الروس في جميع أنحاء العالم

توعّد رئيس الاستخبارات العسكرية الأوكرانية، كيريل بودانوف، "بقتل الروس في جميع أنحاء العالم".

وقال بودانوف في تعليقه على الهجوم الإرهابي الذي قتلت فيه داريا دوغينا ابنة الكاتب والفيلسوف الروسي ألكسندر دوغين: "ما سأقوله في هذه المسألة هو أننا قتلنا وسنواصل قتل الروس في أي مكان في العالم حتى النصر الكامل لأوكرانيا".

وردت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، على هذه التصريحات بأن "هذه ضربة مباشرة للبيت الأبيض... نظام كييف يعلن أن إدارة بايدن ترعى الإرهاب".

المصدر: نوفوستي