الدفاع البولندية: سنتلقى أولى منصات إطلاق أنظمة "هيمارس" الاثنين

أفاد وزير الدفاع البولندي ونائب رئيس الوزراء ماريوش بلاتشياك بأن بلاده ستتلقى أولى منصات إطلاق أنظمة "هيمارس" الصاروخية غدا الاثنين.

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وقال بلاتشياك في مؤتمر حزب "الحق والعدالة" الحاكم، اليوم الأحد: "غدا ستكون أولى منصات إطلاق أنظمة "هيمارس" في بولندا".

وذكر في الوقت ذاته أنه في العام المقبل سيتلقى الجيش البولندي مقاتلات أمريكية من طراز "إف-35".

وأوضح: "لقد طلبنا أحدث طائرة من طراز "إف-35". في العام المقبل سيتم تجهيز الجيش البولندي بهذه الطائرات. وقد بدأ طيارونا التدرب على استخدامها".

وفي عام 2019 اشترت بولندا 20 منظومة من طراز "هيمارس" مع 18 منصة إطلاق ومنصتي تدريب بقيمة 414 مليون دولار. في فبراير الماضي أعربت بولندا عن رغبتها في شراء 500 منظومة أخرى من هذا الطراز. واستجابت الحكومة الأمريكية إيجابيا على الطلب البولندي ووافقت على بيع 484 منصة إطلاق، بما في ذلك 18 على مركبات أمريكية في حين سيتم تركيب الباقي على شاحنات بولندية. وأصبح معروفا في فبراير الماضي أن الكونغرس الأمريكي وافق على بيع ما يقرب من 500 منظومة من طراز "هيمارس" إلى بولندا. ويبلغ الحد الأقصى لقيمة الطلب 10 مليارات دولار.

المصدر: نوفوستي