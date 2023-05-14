تقرير استخباراتي: أوكرانيا ستتلقى أكثر من 100 مسيرة من ألمانيا

كشفت تقارير المديرية الرئيسية للاستخبارات في أوكرانيا، أن كييف ستتلقى أكثر من 100 طائرة بدون طيار "Vector" بموجب عقد بين وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة تصنيع ألمانية.

وجاء في تقرير المديرية: "سيتلقى ضباط المخابرات الأوكرانية 105 طائرات من دون طيار بموجب عقد بين وزارة الدفاع الأوكرانية وشركة Quantum-Systems GmbH الألمانية المصنعة للطائرات بدون طيار. هذه هي الدفعة الثانية من طائرات Vector بدون طيار للجيش الأوكراني، بتمويل من حكومة جمهورية ألمانيا..في أغسطس 2022، طلبت أوكرانيا واستلمت 33 طائرة ألمانية بدون طيار من نفس الطراز، وشهدت على كفاءتها العالية في ساحة المعركة".

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وتجدر الإشارة إلى أن مسيرات "Vector" مزود بأجهزة استشعار كهروضوئية وأشعة تحت الحمراء للكشف عن الأهداف على مدار الساعة، كما أن التصميم القوي للطائرة يلغي تأثير عوامل الطقس.

بالإضافة إلى ذلك، لديها قنوات آمنة لنقل البيانات وأثناء المهام القتالية قادرة على بث الفيديو إلى المحطات الأرضية في الوقت الحقيقي.

وأضاف التقرير أن "الطائرة بدون طيار مجهزة بقدرات ذكاء اصطناعي متقدمة لتحليل البيانات: تسمح لك الخوارزميات المدمجة بالتعرف على الأشياء تلقائيا ونقل المعلومات الاستخباراتية المهمة إلى الأرض على الفور".

المصدر: نوفوستي