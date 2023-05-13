ألمانيا تعتزم تزويد أوكرانيا بمعدات عسكرية بقيمة 2.7 مليار يورو

ذكرت مجلة دير شبيغل، أن ألمانيا تعتزم إرسال دفعة كبيرة أخرى من المعدات العسكرية إلى أوكرانيا، تقدر قيمتها بنحو 2.7 مليار يورو.

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ووفق المجلة، سيتم التسليم "في الأسابيع والأشهر المقبلة". حيث من المخطط إرسال 20 مركبة قتال مشاة إضافية من طراز Marder، و30 دبابة ليوبارد 1، و 200 طائرة استطلاع بدون طيار، ومركبات لوجستية، وأنظمة دفاع جوي IRIS-T، بالإضافة إلى ذخيرة إلى كييف.

وترجح المجلة أن يتم الإعلان عن حزمة المساعدات الجديدة يوم الأحد بالتوازي مع منح الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي جائزة شارلمان في آخن. حيث من المحتمل أن يأتي إلى ألمانيا، بالمقابل لم يتم الإبلاغ عن الزيارة رسميا.

في الربع الأول من عام 2023، وافقت الحكومة الألمانية على توريد سلع عسكرية لأوكرانيا بمبلغ إجمالي يقارب 497 مليون يورو. وفي 25 يناير، أكد مجلس الوزراء الألماني أنه سيرسل أوكرانيا 14 دبابة ليوبارد 2 ويصدر الإذن إلى أخرى الدول لإعادة تصدير هذه المركبات. وفي فبراير، وافق مجلس الوزراء الألماني على تسليم 178 دبابة ليوبارد 1A5 إلى كييف.كما قررت ألمانيا تزويد كييف بأربع قطع أخرى من المعدات من مخزون القوات المسلحة الألمانية.

المصدر: تاس