علييف يصل إلى بروكسل للقاء باشينيان وميشيل

وصل الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف إلى العاصمة البلجيكية يوم السبت، حيث من المقرر أن يلتقي رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل ورئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان.

ووفق رسالة نشرت على الموقع الإلكتروني لرئيس الدولة، "في 13 مايو، وصل رئيس جمهورية أذربيجان إلهام علييف، بدعوة من رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل، إلى بروكسل في زيارة عمل".

ولدى وصوله، التقى علييف مع نائب رئيس المفوضية الأوروبية ماروس شيفكوفيتش، في حين لم يتم الكشف عن تفاصيل المحادثة.

وبحسب مصادر دبلوماسية، سيجري الرئيس الأذربيجاني محادثة مع رئيس المجلس الأوروبي صباح الأحد، ومن المتوقع عقد اجتماع ثلاثي بين علييف وميشيل وباشينيان بعد ظهر اليوم السبت.

المصدر: تاس