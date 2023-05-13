باشينيان يصل إلى بروكسل للقاء علييف وميشيل

وصل رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان إلى بروكسل يوم السبت، حيث من المقرر أن يلتقي برئيس المجلس الأوروبي شارل ميشيل والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف.

ووفق الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الأرميني

"رئيس الوزراء نيكول باشينيان وصل الى بروكسل. ومن المقرر ان يلتقي اليوم رئيس المجلس الاوروبي شارل ميشيل. وفي 14 مايو، سيعقد اجتماع ثلاثي بمشاركة باشينيان وميشيل وعلييف".

وسيستقبل رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال، باشينيان وعلييف، في إطار المساعي "لتعزيز الاستقرار في جنوب القوقاز وتطبيع العلاقات بين البلدين".

ويأتي الاجتماع المرتقب في بروكسل بعد تأكيد الولايات المتحدة تحقيق "تقدم ملموس" نحو اتفاق سلام يضع حدا للنزاع الدائر حول منطقة ناغورني قره باغ خلال محادثات أجراها وزيرا خارجية البلدين في واشنطن، الأسبوع الماضي.

وأشار بيان الاتحاد الأوروبي إلى أنّ باشينيان وعلييف وافقا على أن يلتقيا معا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، على هامش قمة أوروبية ستستضيفها مولدافيا في الأول من يونيو.

وقال الناطق باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الأسبوع الماضي: "ليست هناك قواعد قانونية أخرى يمكن أن تسهم في تسوية (النزاع). ليس هناك بديل عن هذه الوثائق الثلاثية" في إشارة إلى الاتفاق الموقع بين موسكو والطرفين المتنازعين في عام 2020.

المصدر: وكالات