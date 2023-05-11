يريفان: القوات الأذربيجانية تقصف مواقع أرمنية وسقوط جرحى

قالت وزارة الدفاع الأرمنية، إن القوات المسلحة الأذربيجانية، قصفت في ساعة مبكرة من فجر اليوم الخميس، مواقع للجيش الأرمني باتجاه قرية سوتك بإقليم جيغاركونيك.

وجاء في بيان وزارة الدفاع: "في 11 مايو من الساعة 06:00 صباحا بالتوقيت المحلي أطلقت وحدات من القوات المسلحة الأذربيجانية نيران المدفعية وقذائف الهاون على مواقع أرمنية في اتجاه سوتك".

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وأضافت الوزارة أنه حتى الساعة 07:00 (06:00 بتوقيت موسكو)، أصيب جنديان أرمنيان.

وأكدت الدفاع الأرمنية أن، "إعلان وزارة الدفاع الأذربيجانية ب أن القوات المسلحة الأرمنية أطلقت النار مساء يوم 10 مايو باتجاه مواقع أذربيجانية، مما أدى إلى إصابة جندي من القوات المسلحة الأذربيجانية، غير واقعي وغير صحيح".

المصدر: تاس