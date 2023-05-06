قوات حفظ السلام الروسية تسجل انتهاكا لوقف إطلاق النار في قره باغ

أعلنت وزارة الدفاع الروسية تسجيل قوات حفظ السلام الروسية انتهاكا واحدا لوقف إطلاق النار في منطقة أسكيران بإقليم قره باغ الجبلي في أذربيجان.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن قيادة قوات حفظ السلام الروسية تجري تحقيقا في الحادث بالشراكة مع الجانبين الأذري والأرميني، ولم تقع أي إصابات جراء انتهاك الهدنة.

وتستمر قوات حفظ السلام الروسية بأداء مهامها على مدار الساعة في ثلاثين مركز مراقبة، كما تم تسيير 3 دوريات في 3 مناطق هي مارتاكيرت، ومارتوني، وشوشا.

المصدر: RT + سبوتنيك