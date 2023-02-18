باشينيان وعلييف وبلينكن يناقشون مشروع اتفاقية السلام بين يريفان وباكو

ناقش رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان والرئيس الأذربيجاني إلهام علييف ووزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مشروع اتفاق سلام بين يريفان وباكو على هامش مؤتمر ميونخ الأمني

وجاء في بيان صدر عن مكتب الخدمة الصحفية لمجلس الوزراء الأرمني السبت: "ناقش الاجتماع التقدم الذي تم إحرازه في العمل على مشروع اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان، فضلا عن رفع الحظر عن البنى التحتية للنقل الإقليمي وتنفيذ ترسيم الحدود بين البلدين وفقا للاتفاق الذي تم التوصل إليه في براغ".

وأشار البيان إلى أن باشينيان أكد تصميم الجانب الأرمني على توقيع اتفاق يضمن حقا السلام والاستقرار على المدى الطويل في المنطقة. "في الوقت نفسه، أشار نيكول باشينيان للحصار غير القانوني الذي تفرضه أذربيجان على ممر لاتشين والأزمة الإنسانية والبيئية وأزمة الطاقة الناجمة في ناغورنو كاراباخ. مع التأكيد على اهتمام الجانب الأرمني بضرورة ضمان استمرار عملية السلام بين أرمينيا وأذربيجان".

المصدر: تاس