من سيكون سفير إيران لدى السعودية؟ وكالة تكشف الأسماء المتوقعة

بعد أن أكدت الخارجية الإيرانية أن السعودية عينت سفيرا لها لدى طهران، وأن الأخيرة ستقوم بخطوة مماثلة، كشفت وكالة "مهر" عن المحتمل توليه منصب سفير إيران لدى الرياض.

وذكرت وكالة "مهر" للأنباء، أنه من المرجح اختيار علي رضا عنايتي، المدير العام لشؤون الخليج بوزارة الخارجية حاليا، كسفير جديد لطهران لدى الرياض.

من هو علي رضا عنايتي:

كان مسؤولا عن سفارة إيران في الكويت عام 2013، ثم تم تعيينه مديرا عاما لشؤون الخليج في وزارة الخارجية عام 2018.

ولعب دورا نشطا في المفاوضات بين إيران والسعودية في بغداد.

وبينت "مهر" أن الخيار الآخر الذي تم اقتراحه كسفير محتمل لإيران لدى السعودية هو ناصر كنعاني، المتحدث الحالي باسم الوزارة الخارجية، الذي كان قد شغل منصب رئيس مصالح إيران في مصر، وعمل باحتراف في مجال الدول العربية لسنوات عديدة، فلذلك، هناك فرضية لأن يتم تقديمه كسفير لإيران في الرياض.

جدير بالذكر أنه في شهر مارس الماضي، تم استئناف العلاقات بين السعودية وإيران بعد انقطاع دام 7 سنوات، من خلال مفاوضات طويلة وجهود من الوسطاء.

ووفق "مهر"، فإن عملية اختيار سفير دولة تستغرق بعض الوقت، واختيار وتعيين السفير ليس بالأمر السهل، حيث أنه على الرغم من اقتراحه من وزير الخارجية إلى رئيس الجمهورية، إلا أنه قبل ذلك يتم إجراء التحقيقات المناسبة في مجلس نواب وزير الخارجية.

كما سيتم بعض المناقشات في مكتب رئيس الجمهورية حول الشخص المقترح لشغل منصب السفير، وإذا وافقت الرئاسة على المرشح المقترح من قبل وزير الخارجية، تبدأ عملية تقديمه كسفير.

ومن ثم يتم تقديم الشخص المعين كسفير إلى حكومة بلد المقصد، وتقوم السلطات والهيئات المختصة في بلد المقصد أيضا بإجراء الفحوصات اللازمة على الشخص المقترح عليه، كما يجب على رئيس حكومة البلد المذكور أن يعلن موافقته على ذلك الشخص، ثم تعلن وزارة خارجية هذا البلد لوزارة خارجية إيران، الموافقة وبعد ذلك، تصدر أوراق اعتماد السفير بتوقيع رئيس الجمهورية، ويتم تقديمه إلى رئيس حكومة بلد المقصد.

المصدر: "مهر"