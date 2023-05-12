"إرنا": الأمير فيصل بن فرحان أكد أن السعودية جادة لتحسين العلاقة مع إيران

استعرض وزير الخارجية الإيراني حسين أمير عبد اللهيان، مع نظيره السعودي الأمير فيصل بن فرحان، في اتصال هاتفي، آخر تطورات الاتفاقيات المشتركة بين البلدين.

وبحسب وكالة "إرنا"، أعرب حسين أمير عبد اللهيان عن ارتياحه للتقدم المحرز في الاتفاقات التي تم التوصل إليها بين إيران والسعودية، بما في ذلك اجتماع وزيري خارجية البلدين وإعلان اتفاقية استئناف العلاقات، وإيفاد فرق فنية لإعادة فتح السفارات والقنصلية العامة، مشيرا إلى أن طهران اتخذت الاستعدادات اللازمة لافتتاح تمثيلها السياسي والقنصلي في السعودية رسميا.

واعتبر أمير عبد اللهيان أن جدول زيارة المسؤولين ووزراء خارجية البلدين لعواصم كل منهما، مؤشر على عزم الطرفين على التعاون ورسم العلاقات المناسبة.

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان: "اتخذنا خطوات ايجابية خلال الشهرين الماضيين والتزمنا بالاتفاق الذي تم بين البلدين يعكس إرادتنا الجادة لتحسين العلاقة مع الجمهورية الإسلامية الإيرانية"، بحسب وكالة "إرنا" الإيرانية.

المصدر: "إرنا"