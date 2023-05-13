مقاطع فيديو توثق هروب مستوطنين واختباء جنود إسرائيليين من صواريخ الفصائل الفلسطينية (فيديوهات)

أظهرت مقاطع فيديو عدة نشرها الإعلام العبري وتم تداولها في مواقع التواصل الاجتماعي، هروبا جماعيا للمستوطنين الإسرائيليين من صواريخ الفصائل الفلسطينية.

ووثق أحد مقاطع الفيديو هروب وصراخ المستوطنين لحظة تفعيل صفارات الإنذار بفعل صواريخ المقاومة الفلسطينية في إحدى المستوطنات الإسرائيلية.

كما أظهر مقطع فيديو لحظة سقوط قذيفة بالقرب من جنود إسرائيليين واختباءهم من القصف.

كما أبان مقطع فيديو لحظة هروب جماعي للمستوطنين في تل أبيب عقب رشقات صاروخية من قطاع غزة.

ولليوم الخامس على التوالي، تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة، فيما يستمر قصف الفصائل الفلسطينية لعدد من المستوطنات والبلدات والمدن الإسرائيلية.

المصدر: RT