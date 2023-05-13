لليوم الخامس.. عشرات القتلى وخسائر بملايين الدولارات جراء العملية الإسرائيلية على غزة

تتواصل العملية العسكرية الإسرائيلية على قطاع غزة لليوم الخامس على التوالي، فيما يستمر قصف الفصائل الفلسطينية لعدد من المستوطنات والبلدات والمدن الإسرائيلية.

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وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 33 فلسطينيا قتلوا، وأصيب 147 مواطنا، 60 بالمئة منهم نساء وأطفال، هي حصيلة القصف الإسرائيلي المستمر والمتواصل على قطاع غزة.

وأشارت مصادر إعلامية فلسطينية في قطاع غزة، إلى أن الطائرات الإسرائيلية قصفت، خلال فجر وصباح اليوم، 3 منازل في محافظتي غزة والشمال، منذ الإعلان عن فشل التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار الليلة الماضية.

من جهتها أطلقت الفصائل الفلسطينية، فجر اليوم السبت، رشقات صاروخية من قطاع غزة تجاه المدن والمستوطنات الإسرائيلية، ردا على القصف الإسرائيلي المتواصل للقطاع.

وفي إحصائية محدثة للأضرار في قطاع غزة، قال مسؤول الإعلام الحكومي، سلامة معروف في مؤتمر صحافي، إن "القصف الإسرائيلي دمر 15 منزلا بما مجموعه 51 وحدة سكنية بشكل كلي".

كما تضررت 940 وحدة سكنية، منها 49 وحدة، غير صالحة للسكن، حيث بلغت القيمة التقديرية الأولية للخسائر جراء "العدوان" على غزة، قرابة 5 ملايين دولار.

كما تعرض القطاع الزراعي لخسائر وأضرار مباشرة تجاوزت قيمتها 3 ملايين دولار، جراء منع تصدير أكثر من 1000 طن من المنتجات الزراعية.

وفي هذا السياق، قال الناطق باسم حركة "حماس"، حازم قاسم، إن "تصعيد الاحتلال الصهيوني لعدوانه الهمجي عبر قصف منازل الآمنين في قطاع غزة وقتل المواطنين في مخيم بلاطة في نابلس، بالضفة الغربية المحتلة ونشر إرهابه على كل الأرض الفلسطينية، سلوك نازي".

وأكد أن "الشعب الفلسطيني سيواصل طريقه مهما بلغت التضحيات، ولا خيار أمامه إلا مواصلة القتال"، معتبرا أن "وقف هذا السلوك يكون بتصعيد أشكال المقاومة كافة وفي كل الساحات، وتدفيع الاحتلال ثمن جرائمه".

المصدر: سبوتنيك