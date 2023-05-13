 
مباشر

بلينكن يتصل بنظيرته في جنوب إفريقيا بعد استدعاء السفير الأمريكي

أخبار العالم

بلينكن يتصل بنظيرته في جنوب إفريقيا بعد استدعاء السفير الأمريكي
Globallookpress IMAGO/Leon Kuegeler/photothek.de
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/vaun

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا بنظيرته في جنوب إفريقيا ناليدي باندور على خلفية استدعاء جنوب إفريقيا للسفير الأمريكي في البلاد.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد، أن بلينكن "شدد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، وجدد التأكيد على التعاون حول الأولويات المشتركة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتجارة والطاقة".

إقرأ المزيد
بعد زعمه نقل أسلحة إلى روسيا.. سفير واشنطن بجنوب إفريقيا يقر بتجاوزه الخطوط ويعتذر
بعد زعمه نقل أسلحة إلى روسيا.. سفير واشنطن بجنوب إفريقيا يقر بتجاوزه الخطوط ويعتذر

وكانت الخارجية الجنوب إفريقية قد استدعت السفير الأمريكي لدى بريتوريا روبن بريغيتي على خلفية اتهاماته لجنوب إفريقيا بتوريد الأسلحة إلى روسيا.

وفي وقت لاحق، أعلنت الخارجية في جنوب إفريقيا أن السفير اعتذر عن تصريحاته بعد تقديم مذكرة الاحتجاج له.

المصدر: RT

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا