بلينكن يتصل بنظيرته في جنوب إفريقيا بعد استدعاء السفير الأمريكي

أجرى وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن اتصالا هاتفيا بنظيرته في جنوب إفريقيا ناليدي باندور على خلفية استدعاء جنوب إفريقيا للسفير الأمريكي في البلاد.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية بهذا الصدد، أن بلينكن "شدد على أهمية الشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة وجنوب إفريقيا، وجدد التأكيد على التعاون حول الأولويات المشتركة، بما في ذلك الرعاية الصحية والتجارة والطاقة".

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وكانت الخارجية الجنوب إفريقية قد استدعت السفير الأمريكي لدى بريتوريا روبن بريغيتي على خلفية اتهاماته لجنوب إفريقيا بتوريد الأسلحة إلى روسيا.

وفي وقت لاحق، أعلنت الخارجية في جنوب إفريقيا أن السفير اعتذر عن تصريحاته بعد تقديم مذكرة الاحتجاج له.

المصدر: RT