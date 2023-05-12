سويسرا تحسم موقفها من استخدام الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا

أجابت رئيسة المكتب الصحفي بأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية أنتي بيرتشي، لمراسل تاس حول رأي سويسرا في استخدام الأصول الروسية لإعادة إعمار أوكرانيا، قائلة: "الإجابة هي لا".

وفي الوقت نفسه، شدّد بيرتشي، اليوم الجمعة، على أن سويسرا تتابع عن كثب كافة المناقشات حول هذا الموضوع في إطار الاتحاد الأوروبي.

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وأوضحت أن "بيانكم هو تفسير خاطئ للبيان الصحفي (للحكومة السويسرية) المؤرخ في 10 مايو"، وقالت: "هذا البيان الصحفي يشير فقط إلى استمرار المناقشات في إطار الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيتم استثمار أصول البنك المركزي الروسي، أم لا.واستخدام العائدات لاستعادة أوكرانيا. سويسرا تتابع عن كثب هذه المناقشات".

يشار إلى أن الحكومة السويسرية أفادت في 10 مايو الجاري بأن أموال البنك المركزي الروسي في سويسرا تبلغ حوالي 7.4 مليار فرنك (حوالي 8.3 مليار دولار).

هذا وكانت سويسرا قد أيدت في وقت سابق، على الرغم من وضعها المحايد، عقوبات الاتحاد الأوروبي المفروضة على روسيا فيما يتعلق بالعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا.

وبحسب أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية السويسرية، فقد تم تجميد أصول روسية بقيمة 7.5 مليار فرنك و 15 عقارا في البلاد.

المصدر: تاس