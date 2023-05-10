سويسرا تحدد حجم أموال البنك المركزي الروسي الموجودة لديها

جاء في بيانات نشرتها الحكومة السويسرية اليوم الأربعاء، أن حجم أموال البنك المركزي الروسي الموجودة في سويسرا يبلغ حوالي 7.4 مليار فرنك (حوالي 8.3 مليار دولار).

وجاء في الوثيقة: "يبلغ إجمالي احتياطيات وأصول البنك المركزي الروسي الموجودة في سويسرا حوالي 7.4 مليار فرنك".

وأشارت الوثيقة إلى أن الإدارة الاتحادية (وزارة) للشؤون الاقتصادية والتعليم والبحوث أبلغت الحكومة السويسرية بذلك في 10 مايو.

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ونوهت الحكومة السويسرية بأنها قررت في 29 مارس إلزام كافة الجهات المعنية بالإبلاغ عن الاحتياطيات والأصول.

وشددت الحكومة السويسرية على أنها تتابع عن كثب المناقشات في الاتحاد الأوروبي بشأن الاستخدام المحتمل لأصول البنك المركزي الروسي.

وقالت الحكومة في بيانها: "داخل الاتحاد الأوروبي، تجري مناقشات حول إمكانية استخدام أصول البنك المركزي الروسي لأغراض الاستثمار وتوجيه عائدات ذلك إلى عملية إعادة إعمار أوكرانيا. وتتابع سويسرا عن كثب هذا الملف".

المصدر: تاس