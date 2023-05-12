بعد فتح محتمل لمكتب للناتو.. الصين تحذر اليابان وتطلب استخلاص الدروس من التاريخ

حث متحدث الخارجية الصينية وانغ ون اليابان على استخلاص الدروس من التاريخ والبقاء ملتزمة بطريق التنمية السلمية وذلك في تعليقه على المناقشات حول فتح مكتب اتصال لحلف الناتو في اليابان.

وقال وانغ اليوم الجمعة إن منطقة آسيا - المحيط الهادئ تقع خارج النطاق الجغرافي لحلف الناتو وليست بحاجة إلى نسخة طبق الأصل من منظمة حلف شمال الأطلسي.

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وجاءت تصريحات الخارجية الصينية خلال مؤتمر صحفي دوري ردا على تقارير تفيد بأن وزير الخارجية الياباني يوشيماسا هاياشي والأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، أكّدا على التوالي في مقابلات أن الجانبين يناقشان فتح مكتب اتصال للناتو في اليابان.

وتابع وانغ أن الناتو صرّح علنا في مناسبات عديدة أنه لا يزال حلفا إقليميا ولا يسعى إلى اختراق جيوسياسي.

وأردف قائلا: "ومع ذلك، رأينا الناتو يعزّز باستمرار علاقاته مع دول آسيا والمحيط الهادئ آسيا - المحيط الهادئ، وعازما على التوجه شرقا إلى هذه المنطقة، والتدخل في الشؤون الإقليمية والتحريض على المواجهة بين التكتلات... ما الذي ينوي الناتو فعله حقا؟".

المصدر: شينخوا