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موسكو: فتح "الناتو" ممثليته في اليابان سيؤدي إلى عسكرة آسيا والمحيط الهادئ

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موسكو: فتح
Sputnik
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أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، أن نيّة "الناتو" فتح ممثلية له في طوكيو، دليل دامغ على سعيه ليكون له موطئ قدم في منطقة آسيا والمحيط الهادئ.

وقالت زاخاروفا: "نية "الناتو" فتح مكتب في العاصمة اليابانية هي بالطبع دليل آخر عملي، وليس وهميا، على طموحات وخطط الحلف العولمية ليكون له موطئ قدم له في منطقة آسيا والمحيط الهادئ لتعزز نهج "الناتو" المعادي لروسيا والصين".

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وأضافت أن زحف "الناتو" على آسيا سيؤدي إلى عسكرة هذه المنطقة وتأجيج المواجهة بين الدول.

وفي وقت سابق، ذكرت صحيفة "نيكي" نقلا عن الحكومة اليابانية و"الناتو"، أن الحلف يعتزم فتح مكتب اتصال في طوكيو عام 2024 للتنسيق في المجال السيبراني والفضائي ومكافحة المعلومات المضللة.

المصدر: نوفوستي

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