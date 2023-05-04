بكين: انتشار الناتو في منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيقوض السلام في المنطقة

قالت ماو نينغ المتحدثة باسم الخارجية الصينية خلال تعليقها على نية الناتو فتح مكتب في طوكيو، إن تقدم الحلف إلى منطقة آسيا والمحيط الهادئ سيقوض السلام والاستقرار بالمنطقة.

في وقت سابق، ذكرت صحيفة نيكي نقلا عن ممثلين عن للحكومة اليابانية والناتو، أن الحلف يعتزم فتح مكتب اتصال في طوكيو في عام 2024، وسيتم في الوثائق المشتركة حول تعزيز التعاون مع اليابان في مجال الأمن تأكيد التنسيق في المجال السيبراني والفضاء الخارجي وفي مجال مكافحة المعلومات المضللة.

وأضافت المتحدثة الصينية: "التقدم المستمر للناتو نحو الشرق - في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، والتدخل في شؤون المنطقة سيقوض بالتأكيد السلام والاستقرار في المنطقة".

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ووفقا لها، سينجم عن مثل هذه الأعمال مواجهة بين التكتلات وهو ما سيؤدي إلى زيادة يقظة دول المنطقة.

وقالت: "آسيا هي مكان يعمه السلام والاستقرار والتنمية المشتركة. لا يجوز أن تتحول إلى ساحة للصراع الجيوسياسي".

في وقت سابق، أفادت الأنباء بأن مكتب ارتباط الناتو في طوكيو، سيكون الأول من نوعه في آسيا. حتى الآن، تم فتح مؤسسات مماثلة خارج التحالف، فقط في أوكرانيا وجورجيا.

بالإضافة إلى اليابان يعتبر الناتو، كوريا الجنوبية وأستراليا كشريكين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ.

المصدر: نوفوستي