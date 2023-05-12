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"ديلي ميل": زيلينسكي يتلقى طعنة في الظهر من حليفه الأوروبي

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Globallookpress
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أفادت صحيفة "ديلي ميل" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي أعرب عن استيائه من استضافة بريطانيا لمسابقة الغناء "يوروفيجن"، وليس في دولة مجاورة لأوكرانيا.

ونقلت الصحيفة عن زيلينسكي قوله: "منذ البداية، اعتقدت أنه في حال لم نتمكّن من استضافة المسابقة، فعلى الأقل يجب أن يتم ذلك في أحد البلدان ذات الحدود المشتركة معنا، وعلى سبيل المثال، في سلوفاكيا أو في بولندا أو في أي بلد آخر بحيث يتمكن شعبنا من الوصول إلى هناك بسهولة".

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ولفت مقال الصحيفة إلى أن تصريح الرئيس الأوكراني جاء على خلفية قرار وزارة الدفاع البريطانية بإرسال صواريخ "ستورم شادو" البعيدة المدى والبالغ حوالي 250 كيلومترا إلى نظام كييف.

يشار إلى أنه في يوم أمس رفض اتحاد البث الأوروبي (EBU) طلب زيلينسكي الذي أراد الإدلاء بكلمة له في نهائيات "يوروفيجن".

وبحسب ممثل اتحاد البث الأوروبي، فإن مسابقة الأغنية هذه هي عبارة عن عرض ترفيهي دولي، والأمور السياسية ليست من الركائز الطبيعة لهذا الحدث.

بدوره، نفى المكتب الصحفي في إدارة زيلينسكي أن يكون الأخير قد طلب الإذن بإلقاء خطاب في فعاليات هذه المسابقة.

المصدر: نوفوستي

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