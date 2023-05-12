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وزارة الخارجية الهولندية تدعو الاتحاد الأوروبي لإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة

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وزارة الخارجية الهولندية تدعو الاتحاد الأوروبي لإمداد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة
Globallookpress Philipp Schulzedpa
صورة أرشيفية
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صرح وزير الخارجية الهولندي ووبكي هوكسترا بأن دول الاتحاد الأوروبي سوف تواصل الإصرار على تزويد أوكرانيا بمزيد من الأسلحة.

جاء ذلك في تصريح له عقب اجتماع غير رسمي لوزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في ستوكهولم اليوم الجمعة، حيث تترأس السويد مجلس الاتحاد الأوروبي.

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وقال هوكسترا للصحفيين، في تصريحات بثتها إذاعة موقع المفوضية الأوروبية على الإنترنت: "سنواصل الضغط من أجل تسليم المزيد من الأسلحة لأوكرانيا، إضافة إلى المزيد من المساعدات الإنسانية والمساعدات في إعادة بناء البلاد".

وتابع أن هولندا منفتحة على توريد أي أنظمة أسلحة تقليدية لأوكرانيا إذا كانت ستساعد في ساحة المعركة، وأشار إلى أن ذلك شيء "لا يقوم به الهولنديون بمفردهم"، حيث كان رئيس وزراء هولندا مارك روته قد قال في وقت سابق إن بلاده تعمل مع شركاء من بلجيكا والدنمارك على خيارات لتزويد أوكرانيا بطائرات مقاتلة من طراز "إف-16"، مشددا على أنه لا يوجد محظورات بالنسبة لهولندا في هذا الشأن".

المصدر: نوفوستي

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