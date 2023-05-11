بوريل يوجه نداء إلى رؤساء أركان جيوش الاتحاد الأوروبي

دعا الممثل السامي لشؤون السياسة الخارجية والأمن بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل رؤساء أركان الجيوش الأوروبية إلى زيادة الإمدادات العاجلة إلى كييف من الاحتياطيات الحالية.

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جاء ذلك خلال حديثه إلى منتدى في بروكسل، حيث تابع: "نعتزم تدريب 30 ألف جندي أوكراني، ونوفر الذخيرة، وليس بإمكاني الحديث عن الأرقام الدقيقة، إلا أنها وفيرة. لدينا هدف آخر هو توفير مليون وحدة ذخيرة من عيار 155. وبالفعل تم تسليم أكثر من ألف صاروخ، منذ 9 فبراير الماضي، عندما بدأت خطتنا في التنفيذ. أعلم أن هذا لا يكفي، لهذا طلبت من رؤساء أركان جيوشنا الأوروبية توفير المزيد من احتياطياتهم. لأنهم، ولله الحمد، لن يضطروا لاستخدامها بأنفسهم، لهذا يمكنهم إرسالها إلى أوكرانيا ثم تجديدها".

وسيعقد اجتماع رؤساء أركان جيوش دول الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس.

وكانت روسيا قد أرسلت مذكرة إلى دول "الناتو" بسبب إمداد أوكرانيا بالأسلحة، فيما أشار وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى أن أي شحنة تحتوي على أسلحة لأوكرانيا ستصبح هدفا مشروعا لروسيا. من جانبها صرحت وزارة الخارجية الروسية بأن دول "الناتو" إنما "تلعب بالنار" بتزويد أوكرانيا بالسلاح. وحذر لافروف من أنه بينما يضخ الغرب مزيدا من الأسلحة بعيدة المدى في أوكرانيا، فإن الأهداف الجغرافية للعملية العسكرية الروسية الخاصة في أوكرانيا تتحرك أكثر فأكثر بعيدا عن الخط الحالي.

المصدر: نوفوستي