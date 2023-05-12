وزير العدل البولندي ينعت شولتس بـ "الأحمق" ويشبهه بغوبلز

شبه وزير العدل البولندي زبيغنيو زيوبرو المستشار الألماني أولاف شولتس بوزير الدعاية النازي جوزيف غوبلز بعد تصريحاته حول الحرب العالمية الثانية.

جاء ذلك في تصريح لوزير العدل البولندي ردا على تغريدة لشولتس كتبها في 8 مايو، قال فيها إنه قبل 78 عاما تحررت ألمانيا والعالم بأسره من طغيان الاشتراكية القومية، إلا أن العالم الديمقراطي لا يزال بحاجة للحماية.

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وقال وزير العدل البولندي ساخرا: "صرح المستشار شولتس، خلال حديثه في البرلمان الأوروبي، بأن ألمانيا تحررت من النازيين، لأنهم كانوا يحتلون ألمانيا أثناء الحرب. من الممكن القول إن المستشار شولتس بهذه الطريقة يعود إلى تقليد مواطنه الشهير، غوبلز، الذي كان بإمكانه أن يحسد البراعة الإبداعية للمستشار شولتس".

ورأى وزير العدل البولندي أن المستشار الألماني يحاول إعادة كتابة التاريخ، وإزالة المسؤولية عن ألمانيا عن جرائم النظام النازي، حيث تابع: "هناك حد للسخافة والأكاذيب، وفي نفس الوقت الإهانات للضحايا الحقيقيين للحرب العالمية الثانية، وقد تم تجاوز هذا الحد. قد يتساءل المرء عما إذا كان المستشار شولتس أحمقا أو محتالا يزور التاريخ على هذا النحو، ويحاول إعادة كتابته".

وكانت السلطات البولندية قد صرحت مرارا وتكرارا بأنها تطالب بـ 6.2 تريليون زلوتي (حوالي 1.3 تريليون دولار) من ألمانيا كتعويضات عن أضرار الحرب العالمية الثانية. وفي بداية أكتوبر 2022، تم إرسال مذكرة بهذا المضمون إلى ألمانيا من خلال وزارة الخارجية.

المصدر: نوفوستي