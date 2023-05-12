لأول مرة في العالم.. إطلاق صاروخ كروز تركي من طائرة مسيرة (فيديو)

قال رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير، إن بلاده شهدت إطلاق صاروخ كروز من طائرة مسيرة لأول مرة في العالم.

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وأوضح دمير في تغريدة نشرها دمير عبر "تويتر"، أمس الخميس، أن صاروخ "تشاكير" المحلي تم إطلاقه من طائرة "أقنجي تيها" المسيرة.

وأضاف أن "تشاكير" أطلق بواسطة محرك محلي الصنع بالكامل، وأنه حقق إصابة دقيقة للهدف. وأردف دمير قائلا: "ليكن هذا الصاروخ هدية الصناعات الدفاعية إلى "قرن (عهد) تركيا".

و"العهد التركي" رؤية أعلنها الرئيس رجب طيب أردوغان في أكتوبر 2022، وتتضمن البرامج وأهداف الجمهورية في مئويتها الجديدة.

رئيس إدارة الصناعات الدفاعية التركية إسماعيل دمير مغردا.

❞ليكن هذا الصاروخ هدية الصناعات الدفاعية إلى "قرن (عهد) 🇹🇷 #تركيا❝



إطلاق 🚀 #صاروخ كروز "تشاكير" محلي الصنع من طائرة مسيرة لأول مرة في العالم.https://t.co/A4OFiPS2Gxpic.twitter.com/w9MdAi20xn — Anadolu العربية (@aa_arabic) May 12, 2023

المصدر: الأناضول