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الأمم المتحدة تحذر من عواقب عدم تمديد صفقة الحبوب

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الأمم المتحدة تحذر من عواقب عدم تمديد صفقة الحبوب
Globallookpress Lev Radin
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حذرت الأمم المتحدة من أن عدم تمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية سيؤثر سلبا على الأمن الغذائي العالمي وعلى أسعار المواد الغذائية.

وقال المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة ستيفان دوجاريك خلال مؤتمر صحفي، يوم الخميس: "من الواضح أنه في حال عدم تمديد المبادرة... سيؤثر ذلك سلبا على الأمن الغذائي العالمي وأسعار المواد الغذائية".

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وأضاف دوجاريك أن "جميع الأطراف المشاركة بشكل مباشر أو غير مباشر يجب أن تلتزم بتعهداتها".

يذكر أن ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة بحثوا في إسطنبول يومي 10 و11 مايو الجاري مسائل تمديد صفقة تصدير الحبوب الأوكرانية وتنفيذ الجزء المتعلق بروسيا من الصفقة، والخاص برفع القيود عن توريدات الحبوب والأسمدة الروسية، إضافة لإدراج مسائل أمن الممر لتصدير الحبوب على أجندة المباحثات.

المصدر: تاس

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