الأمم المتحدة تعترف بأهمية صادرات روسيا الزراعية لضمان الأمن الغذائي العالمي

أكد نائب أمين عام الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية مارتن غريفيث في اجتماع بشأن صفقة الحبوب باسطنبول، على الدور المهم الذي تلعبه صادرات الأغذية والأسمدة الروسية في ضمان الأمن الغذائي.

وفي حديثه خلال الاجتماع، هنّأ غريفيث كافة الأطراف المشاركة على ضمان التصدير الآمن لأكثر من 3 ملايين طن من الحبوب والمواد الغذائية الأخرى من أوكرانيا منذ لحظة إطلاق "مبادرة البحر الأسود"، بحسب البيان الذي وزّعه مكتب الأمين العام للأمم المتحدة.

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كما أقرّ في متن البيان أيضا بالمساهمة المهمّة التي تؤديها صادرات روسيا من الأغذية والأسمدة في هذه القضية، مشيرا إلى أن الأمم المتحدة ستواصل العمل مع أطراف صفقة الحبوب بغرض تمديدها.

وأضاف البيان: "شدّد غريفيث على أن الأمم المتحدة ستواصل العمل عن كثب مع جميع الأطراف لضمان تمديد المبادرة وتنفيذها بالكامل كجزء من التزام أوسع بمعالجة الأمن الغذائي العالمي".

يشار إلى أن نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين أعلن قبل يومين أنه من المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب خلال يومي الأربعاء والخميس في اسطنبول.

وأضاف: "نخطط لعقد اجتماع رفيع المستوى في رباعي الشكل، في اسطنبول غدا وبعد غد".

وتتضمن صفقة الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويشرف مركز التنسيق المشترك في اسطنبول على تنسيق حركة السفن.

المصدر: تاس