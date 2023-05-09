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الخارجية الروسية: يخطط لعقد اجتماع حول صفقة الحبوب في اسطنبول في 10 - 11 مايو

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الخارجية الروسية: يخطط لعقد اجتماع حول صفقة الحبوب في اسطنبول في 10 - 11 مايو
Sputnik
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قال نائب وزير الخارجية الروسي سيرغي فيرشينين، إنه من المقرر عقد اجتماع رفيع المستوى بشأن صفقة الحبوب خلال يومي الأربعاء والخميس في اسطنبول.

وأشار الدبلوماسي الروسي، في حديث للصحفيين اليوم الثلاثاء، إلى أن اللقاء سيعقد في شكله الرباعي.

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وأضاف فيرشينين: "نخطط لعقد اجتماع رفيع المستوى في رباعي الشكل، في اسطنبول غدا وبعد الغد".

وتتضمن صفقة الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويشرف مركز التنسيق المشترك في اسطنبول على تنسيق حركة السفن.

والصفقة هي جزء من اتفاق شامل ينص، من بين أمور أخرى، على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم تنفيذه، وفي الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.

المصدر: تاس

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