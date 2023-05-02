بيسكوف: شروط صفقة "حبوب البحر الأسود" لم تنفذ والوقت ينقضي

صرح دميتري بيسكوف، السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، بأن شروط صفقة الحبوب في جزء من القطاع الزراعي الروسي لم يتم الوفاء بها، والوقت ينقضي كما في حكاية "الجلد المسحور"، والحوار مستمر.

وفي وقت سابق، زعمت وكالة "رويترز"، نقلا عن مصدر أوكراني، أن المفاوضات بشأن صفقة "حبوب البحر الأسود" كانت مقررة يوم الأربعاء بمشاركة جميع الأطراف، دون تحديد المكان.

وقال بيسكوف ردا على سؤال من الصحفيين بشأن الموقف الذي ستتخذه روسيا إذا عقدت مثل هذه المحادثات بشأن الاتفاق يوم الأربعاء: "موقف روسيا معروف، كما تعلمون، تم تمديد الصفقة مرة واحدة لمدة شهرين.. الوقت في الواقع يتقلص مثل (الجلد المسحور – رواية أدبية).. شروط الصفقة لم يتم الوفاء بها في الجزء المتعلق بالقطاع الزراعي الروسي، والحوار مستمر".

وأكد السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، أن تمديد صفقة "حبوب البحر الأسود" تم لمدة 60 يوما.

وقال بيسكوف ردا على سؤال ما إذا كانت موسكو مستعدة تماما لرفض المشاركة في اتفاق حبوب البحر الأسود، إذا لم يتم الوفاء بشروط روسيا في المستقبل: "هذا أمر مؤكد، دعنا نقول، قرار محدود زمنيا، ومعروف جيًدا. هذا (متطلبات روسيا الاتحادية) ليس حتى شرطا (من التمديدات)، هذه هي عناصر الصفقة التي تم إصلاحها من البداية، ولكن للأسف لم يتم تنفيذها بعد.. وهي معروفة أيضا".

وأوضح بيسكوف أن الاتصالات بشأن صفقة الحبوب جارية، لكنها لم تسفر عن أي نتائج حتى الآن.

وقال للصحفيين ردا على سؤال عما إذا كان من الممكن عقد اجتماع على أي مستوى بشأن صفقة الحبوب قبل 18 مايو: "لا أستطيع أن أخبرك بالضبط عن المستوى والمكان والزمان، الاتصالات مستمرة، لكن حتى الآن لم تأت بأي نتائج".

وتتضمن صفقة الحبوب، التي تم توقيعها في 22 يوليو 2022، من قبل ممثلي روسيا وتركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة، تصدير الحبوب والأغذية والأسمدة الأوكرانية عبر البحر الأسود من ثلاثة موانئ، بما في ذلك أوديسا، ويشرف مركز التنسيق المشترك في اسطنبول على تنسيق حركة السفن.

والصفقة هي جزء من اتفاق شامل ينص، من بين أمور أخرى، على رفع الحظر عن الصادرات الروسية من المواد الغذائية والأسمدة، وأشارت موسكو إلى أن هذا هو بالضبط ما لم يتم تنفيذه، وفي الوقت نفسه، كانت هناك تأكيدات من الأمم المتحدة بأنه سيتم رفع القيود.

كما ذكر دميتري بوليانسكي، النائب الأول لمندوب روسيا لدى الأمم المتحدة، في وقت سابق، مددت روسيا صفقة الحبوب في 18 مارس الماضي، لمدة 60 يوما.

المصدر: نوفوستي