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"الناتو": المواجهة قد تندلع في أي لحظة وعلينا الاستعداد

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أكد رئيس اللجنة العسكرية في حلف "الناتو"، روب باور، أهمية استعداد الحلف لاندلاع المواجهة في أي لحظة، مما يحتّم ضرورة تعزيز الدفاع المشترك في ظل "السلوك العدواني الروسي المتزايد".

وقال باور: "يجب أن نكون مستعدين لحقيقة أن الصراع يمكن أن يطرق أبوابنا في أي لحظة... تراقب الخدمات العسكرية لحلف "الناتو" خطط السلوك العدواني المتزايد لروسيا. حققنا معا أهم تعزيز منذ الحرب الباردة، ولكن هذا العمل لم ينته".

وأضاف أن التكامل في التخطيط العسكري على مستوى "الناتو" والمستوى الوطني سيسمح للحلف بضمان عمل جميع دوله معا.

المصدر: نوفوستي

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