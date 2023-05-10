الكرملين يعلق على رد فعل الولايات المتحدة على تصريحات كييف حول استعدادها لـ "قتل الروس"

وصف الكرملين رد فعل الولايات المتحدة الأمريكية على تصريح كييف باستعدادها لـ "قتل الروس" بأنه لا يتوافق مع فداحة ما قيل.

جاء ذلك في الإفادة الصحفية للمتحدث الرسمي باسم الكرملين دميتري بيسكوف، الذي تابع: "إذا لم أكن مخطئا، فنحن لم نسمع إلى أي رد فعل من العواصم الأوروبية. وسمعنا إجابة ممثل وزارة الخارجية الأمريكية على سؤال مماثل لأحد الصحفيين، ولم نستمع إلى كلمة (إدانة)، ولكن على الأقل قيل إنهم لم يوافقوا. بالطبع، ليست هذه الصياغة، التي من وجهة نظرنا، تتوافق مع ضخامة ما قاله المسؤول الأوكراني، لكننا رصدنا ذلك".

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وكان بيسكوف قد صرح في وقت سابق بأن موسكو تأمل أن تدين الولايات المتحدة والدول الأوروبية بيان رئيس مديرية المخابرات الرئيسية بوزارة الدفاع الأوكرانية كيريل بودانوف بشأن استعداده لقتل الروس في جميع أنحاء العالم، مضيفا أن الصمت حيال هذه القضية سيكون "بليغا جدا".

وسبق أن وصف بيسكوف كلمات بودانوف بأنها بربرية، وأشار إلى أن روسيا تدين بشدة مثل هذه التصريحات، وفي رأيه، فإن هذا البيان يؤكد مرة أخرى صحة قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بشأن شن العملية العسكرية الروسية الخاصة.

المصدر: تاس