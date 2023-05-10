وزير دفاع بولندا: نريد شراء نحو 100 مروحية من طراز "أباتشي"

أفاد نائب رئيس الوزراء ووزير الدفاع الوطني البولندي ماريوش بلاتشاك برغبة بلاده في شراء 96 مروحية قتالية من طراز "أباتشي" من الولايات المتحدة.

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وقال بلاتشاك لـ "الإذاعة البولندية": "نريد تزويد الجيش البولندي بـ 96 مروحية من هذا النوع".

وقالت وسائل إعلام، سابقا، إن الجيش الأمريكي سيزود بولندا بـ8 مروحيات من طراز "أباتشي" من مخزونه الخاص، مضيفة أن الطيارين البولنديين سيبدأون في إعادة التدريب على استخدام هذه المروحيات في المستقبل القريب.

وأعلن عسكريون بولنديون، سابقا، أنهم يريدون بالدرجة الأولى تجهيز الفرقة الميكانيكية الـ18 المتمركزة في شرق البلاد بمروحيات من طراز "أباتشي".

المصدر: نوفوستي