بولندا تعتزم شراء 96 مروحية أمريكية

كشف ماريوس بلاشتشاك وزير الدفاع البولندي عن نية بلاده شراء 96 طائرة مروحية من طراز "أباتشي" من الولايات المتحدة.

جاء ذلك عقب اجتماع بلاشتشاك مع وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن في قاعدة رامشتاين العسكرية في ألمانيا.

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وأضاف أن بولندا تعتزم استعارة هذه الطائرات من الجيش الأمريكي لحين انتهاء تصنيع المروحيات التي تعتزم شراءها.

وأكد أن المفاوضات جارية بين الطرفين وسيتم تسليم الطائرات أولا إلى القسم الميكانيكي الثامن عشر الذي سيتم تزويده أيضا بدبابات "أبرامز" الأمريكية.

المصدر: نوفوستي