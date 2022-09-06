 
مباشر
عاجل
سانا: الدفاعات الجوية السورية تسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية فوق حلب

بولندا توقع عقودا بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء أسلحة

أخبار العالم

بولندا توقع عقودا بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء أسلحة
Legion-Media
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/tr5l

ذكرت وكالة الأنباء البولندية أن وزارة الدفاع وقعت عقودا لشراء أسلحة بحوالي 7 مليارات زلوتي (حوالي 1.5 مليار دولار) خلال يومين.

وقال الوكالة في بيانها: "نائب رئيس الوزراء، رئيس وزارة الدفاع الوطني ماريوس بلاشتشاك وقع يوم الثلاثاء في كيلسي على اتفاقيات بشأن إمدادات إضافية من المعدات والأسلحة للجيش البولندي بقيمة حوالي 3 مليارات زلوتي (حوالي 634 مليون دولار)".

وكشفت أنه يوم الاثنين تم التوقيع على عقود بمبلغ مماثل من قبل Polish Arms Group و Stalowa Wola.

وتابعت: "خلال يومين، استثمرت الدولة البولندية ما يقرب من 7 مليارات زلوتي في صناعة الأسلحة".

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2022 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا