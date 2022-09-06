بولندا توقع عقودا بقيمة 1.5 مليار دولار لشراء أسلحة
Legion-Media
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ذكرت وكالة الأنباء البولندية أن وزارة الدفاع وقعت عقودا لشراء أسلحة بحوالي 7 مليارات زلوتي (حوالي 1.5 مليار دولار) خلال يومين.
وقال الوكالة في بيانها: "نائب رئيس الوزراء، رئيس وزارة الدفاع الوطني ماريوس بلاشتشاك وقع يوم الثلاثاء في كيلسي على اتفاقيات بشأن إمدادات إضافية من المعدات والأسلحة للجيش البولندي بقيمة حوالي 3 مليارات زلوتي (حوالي 634 مليون دولار)".
وكشفت أنه يوم الاثنين تم التوقيع على عقود بمبلغ مماثل من قبل Polish Arms Group و Stalowa Wola.
وتابعت: "خلال يومين، استثمرت الدولة البولندية ما يقرب من 7 مليارات زلوتي في صناعة الأسلحة".
المصدر: نوفوستي