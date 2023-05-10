انفجار مسيرة أوكرانية بمنطقة بيلغورود الروسية

أعلن حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عن انفجار مسيرة في قرية أولخوفاتكا.

جاء ذلك وفق ما نشره غلادكوف بصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تابع أن انفجارا يشتبه في أنه لطائرة مسيرة أوكرانية وقع في قرية أولخوفاتكا بمنطقة بيلغورود.

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وأضاف غلادكور أن "مبنيين سكنيين ومكتبة ومكتب بريد وسيارة ومنشأة طبية لحقت بها أضرار".

وحدد رئيس المنطقة أن إدارة تلك المناطق سوف تبدأ اليوم على الفور في إصلاح الأضرار.

وتهاجم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام منطقة بيلغورود وتقصفها بطائراتها المسيرة، حيث ينتشر في المنطقة المستوى الأصفر من التهديدات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة، وتقع قرية أولخوفاتكا في مقاطعة نوفوأسكولسكي على بعد حوالي 36 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي