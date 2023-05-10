 
مباشر
عاجل
لافروف: واشنطن بدأت بإنشاء "جيش سوري حر" بمشاركة إرهابيين لاستخدامه ضد السلطات الشرعية في دمشق

انفجار مسيرة أوكرانية بمنطقة بيلغورود الروسية

أخبار العالم

انفجار مسيرة أوكرانية بمنطقة بيلغورود الروسية
Globallookpress Rick MaveKeystone Press Agency
صورة أرشيفية
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/va4t

أعلن حاكم منطقة بيلغورود فياتشيسلاف غلادكوف عن انفجار مسيرة في قرية أولخوفاتكا.

جاء ذلك وفق ما نشره غلادكوف بصفحته على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تابع أن انفجارا يشتبه في أنه لطائرة مسيرة أوكرانية وقع في قرية أولخوفاتكا بمنطقة بيلغورود.

إقرأ المزيد
الأمن الروسي يعتقل مخربا أوكرانيا خطط لاغتيال مسؤول في شرطة زابوروجيه (فيديو)
الأمن الروسي يعتقل مخربا أوكرانيا خطط لاغتيال مسؤول في شرطة زابوروجيه (فيديو)

وأضاف غلادكور أن "مبنيين سكنيين ومكتبة ومكتب بريد وسيارة ومنشأة طبية لحقت بها أضرار".

وحدد رئيس المنطقة أن إدارة تلك المناطق سوف تبدأ اليوم على الفور في إصلاح الأضرار.

وتهاجم القوات المسلحة الأوكرانية بانتظام منطقة بيلغورود وتقصفها بطائراتها المسيرة، حيث ينتشر في المنطقة المستوى الأصفر من التهديدات الإرهابية في جميع أنحاء المنطقة، وتقع قرية أولخوفاتكا في مقاطعة نوفوأسكولسكي على بعد حوالي 36 كيلومترا من الحدود مع أوكرانيا.

المصدر: نوفوستي

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2023 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا