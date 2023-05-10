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الأمن الروسي يعتقل مخربا أوكرانيا خطط لاغتيال مسؤول في شرطة زابوروجيه (فيديو)

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الأمن الروسي يعتقل مخربا أوكرانيا خطط لاغتيال مسؤول في شرطة زابوروجيه (فيديو)
Sputnik
اعتقال مخرب أوكراني في زابوروجيه (صورة أرشيفية)
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أعلنت هيئة الأمن الفدرالي الروسية اليوم الأربعاء عن إحباط محاولة اغتيال مسؤول في شرطة مقاطعة زابوروجيه، تقف وراءها الاستخبارات العسكرية الأوكرانية.

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وقال الأمن الروسي في بيان إنه خلال إجراءات بحث، عثر رجالها على أثر مواطن أوكراني يبلغ من العمر 31 عاما ومن ذوي السوابق الجنائية، وصل إلى مقاطعة زابوروجية لتنفيذ أعمال تخريبية وإرهابية بتوجيه من إدارة الاستخبارات المركزية التابعة لوزارة الدفاع الأوكرانية.

وحسب البيان، فقد كانت مهمة العميل الأوكراني تتمثل في تصفية مسؤولين حكوميين وأمنيين في المنطقة، على أن يصبح أول ضحية له رئيس قسم الشرطة في بلدة كيريلوفكا.

وأبدى المخرب الأوكراني مقاومة مسلحة لدى محاولة اعتقاله لكن عناصر من القوات الخاصة للأمن الروسي تمكنوا من نزع سلاحه. وخلال عملية تفتيش في مكان إقامته، تم العثور على مكونات لصنع عبوة ناسفة.

ورفعت بحق المخرب قضية جنائية بموجب مادة "التحضير لتنفيذ عمل إرهابي".

المصدر: RT

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