عبداللهيان في موسكو: الاجتماع الرباعي رسالة قوية مفادها التركيز على الحل السياسي

أعرب وزير الخارجية الإيراني عن أمله بأن يرسل اجتماع موسكو الرباعي، رسالة قوية مفادها بأن تركيا وسوريا تركزان على ايجاد حل سياسي، وانسحاب القوات العسكرية وتوفير عودة آمنة للاجئين.

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وقال حسين أمير عبد اللهيان، لدى وصول إلى موسكو، فجر اليوم الأربعاء، للمشاركة في الاجتماع الرباعي لوزراء خارجية إيران وروسيا وتركيا وسوريا، إنه "في العام الماضي، نشأت ظروف صعبة للغاية في المنطقة، وازداد احتمال نشوب صراع عسكري في المناطق العسكرية في سوريا من جانب تركيا، وبذلت جهود دبلوماسية كثيرة لمنع نشوب حرب وصراع جديد في المنطقة وعلى الحدود المشتركة بين تركيا وسوريا".

وأضاف عبد اللهيان أنه "لعل استكمال جهود إيران والجهود المشتركة لإيران وروسيا، كان اجتماع قادة عملية أستانا في طهران الذي استضافه الرئيس الإيراني، وأحد نتائجه هو التركيز على ايجاد حل سياسي".

وقال عبد اللهيان: "نأمل في أن توصل الخطوات التي تم اتخاذها حتى الآن والاجتماعات التي عقدت في موسكو على مستوى وزراء الدفاع وكبار الخبراء، والاجتماع الرباعي اليوم في موسكو، رسالة قوية مفادها أن تركيا وسوريا تركزان على حل سياسي وانسحاب القوات العسكرية وانسحاب قوات الاحتلال الأمريكي من المناطق الشمالية من سوريا، وفي الوقت نفسه، ينبغي توفير العودة الآمنة للاجئين السوريين إلى مناطقهم في أسرع وقت ممكن".

إلى ذلك، شدد عبد اللهيان، في تغريدة عبر "تويتر" على أن "الدبلوماسية الديناميكية والمتعددة الأوجه لإيران يمكن أن ترسم أفق نهاية التحديات الأساسية للمنطقة بأكملها من خلال استكمال عملية التقارب.. وسوريا حكومة وشعبا جزء من حقيقة المنطقة".

برای شرکت در نشست چهارجانبه‌ی وزرای امور خارجه (🇮🇷 🇷🇺 🇸🇾 🇹🇷) به مسکو سفر کردم.

ابتکارعمل در دیپلماسی پویا و چندوجهی جمهوری اسلامی #ایران می‌تواند با تکمیل روند همگرایی، چشم‌انداز پایان چالش‌های اساسی را برای کل منطقه ترسیم کند.

دولت و ملت سوریه بخشی از حقیقت منطقه هستند. — H.Amirabdollahian امیرعبداللهیان (@Amirabdolahian) May 9, 2023

ومن المرتقب أن تستضيف العاصمة الروسية موسكو اليوم الأربعاء اجتماعا رباعيا لوزراء خارجية روسيا إيران سوريا وتركيا، استكمالا لاجتماع عقد في أبريل الماضي، على مستوى وزراء الدفاع وقادة الاستخبارات.

المصدر: فارس