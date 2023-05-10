تشاووش أوغلو يكشف أهداف تركيا قبيل الاجتماع الرباعي بموسكو

قال وزير الخارجية التركي مولود تشاووش أوغلو، إن بلاده تهدف إلى تحقيق الاستقرار والسلام الدائمين في سوريا، وضمان عودة السوريين إلى بلادهم والتعاون لمكافحة التنظيمات الإرهابية.

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وأكد تشاووش أوغلو قبيل مشاركته اليوم الأربعاء، في الاجتماع الرباعي مع نظرائه من روسيا وإيران وسوريا بالعاصمة الروسية موسكو، أنه "سنعقد اجتماعا مع وزراء خارجية روسيا وإيران وسوريا، وهدفنا تحقيق السلام والاستقرار الدائمين في سوريا، والتعاون في محاربة التنظيمات الإرهابية مثل بي كي كي وواي بي جي، بالإضافة إلى ذلك، ضمان عودة السوريين إلى بلادهم ومنازلهم بطريقة آمنة وطوعية".

وكان أوغلو توجه في وقت سابق الثلاثاء، إلى موسكو لحضور الاجتماع الرباعي، فيما أوضحت الخارجية التركية في بيان، أن الاجتماع سيناقش تطبيع العلاقات بين تركيا والنظام السوري، إلى جانب مكافحة الإرهاب والعملية السياسية في سوريا وعودة اللاجئين إلى بلادهم بشكل آمن وكريم.

ومن المتوقع أن يعقد تشاووش أوغلو لقاءات ثنائية على هامش الاجتماع.

وكانت وزارة الخارجية السورية أعلنت أمس الثلاثاء، أن الوفد السوري في الاجتماع الرباعي وعلى رأسه وزير الخارجية فيصل المقداد "سيؤكد على ضرورة إنهاء الاحتلال التركي للأراضي السورية وانسحاب كل القوات الأجنبية غير الشرعية منها، إضافة إلى عدم التدخل في الشؤون الداخلية السورية وعدم دعم الإرهاب".

المصدر: الأناضول